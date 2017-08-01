مدير أمن قنا الجديد يبدأ عمله بحملة أمنية موسعة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شنت مدرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء علاء محمد أحمد، مدير أمن قنا الجديد، استهدفت تحقيق الانضباط الأمني بالشوارع محافظة قنا، ومكافحة الجريمة.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من: بهاء محمد فضل الله، 30 عاما، مقيم الحجيرات وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، ومحمد شاكر حسن محمود، 35 عاما، ومقيم بقرية السلامية وبحوزته بندقية آلية، وبها 5 طلقات من ذات العيار، ووليد ممدوح صديق، 31 عاما، ومقيم بقرية أبو خزام وبحوزته بندقية مطموسة الأرقام، ومحمد حسن عبدالمجيد، 20 عاما، ومقيم بقرية السمطا قبلي وبحوزته بندقية آلية، وعبدالكريم عبدالعاطي، مقيم بقرية الكرنك وبحوزته عدد 2 فرد روسي محلي الصنع.

كما نجحت الحملة في ضبط عدد من الهاربين من أحكام نافذة يبلغ عددها 5 أحكام متنوعة، وبمجال قضايا المرور تم ضبط 50 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر الكمائن المرورية الثابتة والمتحركة، أيضا بمجال المرافق تم ضبط 64 مخالفة.

تم تحرير محاضر بكافة المضبوطات والمخالفات سالفة الذكر لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.