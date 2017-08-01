معاينة النيابة لمركز أجا: المتهمون كسروا الشباك وهربوا باتجاه الأراضي الزراعية

الدقهلية- رامي القناوي:

كشفت معاينة النيابة العامة لسجن مركز شرطة أجا، بعد تمكن 4 مساجين من الهرب في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن المتهمين تمكنوا من خلع شباك المسقط واعتلاء سطح المركز والهرب باتجاه الأراضي الزراعية، حتى لاذوا بالفرار.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد فايق الزكي، مأمور مركز شرطة أجا، بتمكن 4 مساجين على ذمة 4 قضايا مخلفة ومنظورة بالمحاكم من الهرب من داخل محبس المركز.

وتبين أن الهاربين هم "محمود م. م. ا"، من قرية كوم النور بمركز ميت غمر، ومتهم في قضية الإتجار في المخدرات وله جلسة محاكمة في 3/11/2017، و"هلال م. ه. م"، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومتهم في قضية شروع في قتل وله جلسة محاكمة في 2/10/2017، و"أحمد إ. ف. م"، مقيم في قرية طنامل الغربي التابعة لمركز أجا ومتهم في قضية شروع في قتل وله جلسة بالمحكمة بتاريخ 11/9/2017، و"محمد ع. ع. ا"، من إحدى قرى مركز ميت غمر، ومتهم في قضية حيازة سلاح ناري، وله جلسة محاكمة 2/10/2017.

وقرر اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين وتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام وفرع البحث بجنوب الدقهلية، وضباط مباحث مركز أجا لإعادة المتهمين لمحبسهم.