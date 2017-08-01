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مسح: نصف طلاب الجامعات في أستراليا تعرضوا للتحرش الجنسي

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مصراوي Masrawy

مسح: نصف طلاب الجامعات في أستراليا تعرضوا للتحرش الجنسي

07:42 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مسح: نصف طلاب الجامعات في أستراليا تعرضوا للتحرش الجنسي

سيدني - (د ب أ)

تعرض نصف عدد طلاب الجامعات الأسترالية للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل العام الماضي، وفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن لجنة حقوق الانسان في البلاد.

وذكر 51% من طلاب الجامعات أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي في عام 2016، فيما قال 7% إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي في مناسبة واحدة على الأقل في العامين الماضيين، وفقا للتقرير الذي أطلق عليه "تغيير المسار" من قبل لجنة حقوق الإنسان الأسترالية.

ووقع عدد كبير من تلك الحوادث في أماكن جامعية، مثل الحرم الجامعي، وفي أماكن التدريس، وفي المناسبات الاجتماعية، وفي مساكن الطلاب أو أثناء العمل الجامعي.

وقالت اللجنة، وهي هيئة مستقلة شبه حكومية، إنها أجرت المسح الوطني على نحو 30 ألف طالب من 39 جامعة أسترالية لاكتشاف طبيعة وانتشار الإبلاغ عن التحرش والاعتداء الجنسيين.

وأوضح المسح أيضا إن نسبة كبيرة من الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي يعرفون الجاني، الذي كان على الأرجح زميل لهم من نفس الجامعة.

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