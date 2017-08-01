أبو سعدة: يوجد مسارين لمحاكمة قطر دوليًا.. وجاري جمع التوكيلات (فيديو)

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قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يوجد مسارين تجاه محاكمة قطر دوليًا، الأول مسار الجرائم الجنائية ومسار تعويض أهالى ضحايا الشهداء جراء العمليات الإرهابية.

وأضاف أبوسعدة، خلال برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «سي بي سي»، أن التعويض لأهالي ضحايا شهداء الإرهاب سيكون عاملًا مهمًا، خاصةً أن أغلب العمليات الإرهابية التي تتم في مصر مدعومة من قطر، بالإضافة إلى أن داعش نفسها مدعومة من الدوحة، موضحًا أن هناك معلومات ووثائق يتم تجميعها من عدة دول تساعد في هذا الأمر.

وشدد على أن هناك معلومات موثقة حول تورط منظمات وشخصيات قطرية في دعم جماعات إرهابية، بالإضافة إلى وجود بعض التقارير التي تؤكد تورط الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن لديه عددًا كبيرًا من التوكيلات الخاصة بأهالي ضحايا العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر، وأن هناك 1700 ضحية من الشهداء جراء العمليات الإرهابية.

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وتابع أبوسعدة، أن الحصر لا يزال مستمرًا لتعويض أهالي الشهداء ماديًا، كما حدث في القضية الشهيرة لوكيربي، والتي تم تعويض كل فرد من أفراد الطائرة، بحوالي 10 ملايين دولار لكل فرد، ممن لقوا حتفهم.