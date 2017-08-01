صحيفة "بوينس أيرس هيرالد" الأرجنتينية تتوقف عن الصدور بعد 141 عاما

بوينس أيرس - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "بوينس أيرس هيرالد" الأرجنتينية الناطقة باللغة الإنجليزية، يوم الإثنين، أنها ستتوقف عن الصدور، وذلك بعد 141 عاما.

وكانت الصحيفة، وهي الوحيدة في البلاد التي قدمت تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد المجلس العسكري (1976-1983)، وقد تحولت إلى صحيفة أسبوعية في العام الماضي.

وكانت الصحيفة قد دعمت في البداية انقلاب عام 1976 الذي أطاح بالرئيسة إيزابيل بيرون، لكنها غيّرت موقفها عندما بدأ المجلس العسكري الحاكم بقتل وخطف المعارضين.

وتمت إقالة رئيس التحرير روبرت كوكس عام 1979 وذهب إلى الولايات المتحدة وتلقى تهديدات بالقتل هو وأسرته.

ومع ذلك، واصلت الصحيفة تقديم تقارير عن انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان.

تأسست الصحيفة عام 1876 من قبل المهاجر الأسكتلندي ويليام كاثكارت، وتم شراؤها من قبل شركة النشر الأمريكية "إيفينينج بوست" عام 1968 ثم استحوذت عليها شركة "جروبو 23" في 2007.

وبعد عام واحد فقط استحوذت عليها شركة "أمفين سا" التي اتخذت قرار التوقف عن الصدور.