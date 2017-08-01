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أستاذة جامعية: الشباب عاوز يشتغل.. ولكن يجب تأهيله أولًا

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أستاذة جامعية: الشباب عاوز يشتغل.. ولكن يجب تأهيله أولًا أستاذة جامعية: الشباب عاوز يشتغل.. ولكن يجب تأهيله أولًا

التحرير

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انتقدت الدكتورة سلوى سالم مكي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، سياسة الدولة بمنح قروض صغيرة ومتوسطة للشباب دون الاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بشكل يمكنهم من إدارة هذه مشروعاتهم وإنجاحها.

وأضافت سلوى، خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الشباب عاوز يشتغل، ولكن يجب تأهيله أولًا، والاهتمام بالشباب يجب أن يبدأ من الصغر، فهناك غياب لتأهيل الشباب ذهنيًا ونفسيًا وصحيًا ورياضيًا»، مؤكدة أن الإعلام يكون له أحيانًا دور سلبي على الشباب من خلال مظاهر العنف التي يقدمها.

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ونادت إلى ضرورة العمل على إدارة تمكين المرأة لممارسة الأدوار القيادية في مختلف المؤسسات داخل الدولة، مشيدة بإنجازات المجلس القومي للمرأة، مطالبة بإعادة تأهيل الفتاة لسوق العمل.

وتابعت سلوى: «نحتاج ربط التعليم بالصناعة، تحديد رؤية اقتصادية على المدى البعيد لتأهيل الشباب بما يتوافق مع هذه الرؤية، وهذا يدعوا إلى الاهتمام بالتعليم الفني، فالنظرة المصرية والعربية لهذا النوع من التعليم متدنية جدًا».

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التحرير

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