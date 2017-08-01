نقيب العاملين بالنظافة: تأكيد وزير البيئة على أهمية متعهدي القمامة دفعة قوية لنا
نقيب العاملين بالنظافة: تأكيد وزير البيئة على أهمية متعهدي القمامة دفعة قوية لنا
11:35 م الإثنين 31 يوليو 2017
النقيب للعاملين بالنظافة أمين حسن
القاهرة- (أ ش أ):
أشاد النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة المهندس أمين حسن بتصريحات وزير البيئة الدكتور خالد فهمي في المحادثات التي تمت اليوم الإثنين، في المائدة المستديرة لمناقشة خطوات منظومة النظافة الجديدة ووضع آلية لإدارة المخلفات، بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي.
وأكد حسن - في بيان صادر عن النقابة - أن تصريحات وزير البيئة حول كون متعهدي جامعي القمامة وشركات النظافة المحلية أساس منظومة النظافة الجديدة هو الواقع والحقيقة التي يجب أن تقوم عليها أي منظومة للنظافة، ويعد دفعة قوية لنا.
ودارت المناقشات اليوم حول ثلاثة محاور هي كيفية إنشاء شركة قابضة تغطي الجمهورية وينبثق منها شركات تغطي كل المحافظات وتصل حتى مستوي المدن الصغيرة والقرى، ووضع خطة قومية لتجميع كل الدراسات والآليات المقترحة على المستوى القومي، والمحور الثالث وضع خطط تنفيذية على مستوى المحافظات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه.
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