مقتل صحفي مكسيكي بالرصاص في حانة

مكسيكو - (د ب أ)

قال ممثلو الادعاء في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية إن صحفيا مكسيكيا قُتل بالرصاص في حانة، يوم الإثنين، ليصبح بذلك الصحفي السابع الذي يتم اغتياله خلال العام الجاري.

وقتل الصحفي لوتشيانو ريفيرا، الذي كان يعمل لدى محطة "سي إن آر" إلى جانب مجلة سياسية، بطلق ناري في رأسه في روساريتو بالقرب من مدينة تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة.

وتعد المكسيك واحدة من أكثر الدول خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث يتم استهدافهم إذا أعدوا تقارير إخبارية عن عصابات المخدرات الأكثر شهرة في البلاد أو الفساد السياسي.

وكانت صحيفة "نورتي" التي تنشر في منطقة حدودية مع الولايات المتحدة قد أنهت عملها في أبريل الماضي بسبب مخاوف على سلامة صحفييها.

ومن بين أشهر ضحايا الصحافة في المكسيك: خافيير فالديز، مراسل صحيفة "لا جورنادا" الذي قتل في سينالوا، معقل عصابة تحمل نفس الاسم.

وكان فالديز قد أعد تقارير إخبارية عن الزعيم السابق لتلك العصابة خواكين "إل تشابو" جوزمان، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

ووعدت الحكومة المكسيكية بمكافأة قدرها نحو 80 ألف دولار عن أي معلومات تقود إلى القبض على من يقومون بقتل أي صحفي.