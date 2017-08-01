العرابي: قطر صورت نفسها للعالم أنها دولة صغيرة محاصرة من العرب

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إنه يجب على الدول الأربع المقاطعة لقطر «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، أن يقدموا وثائقا لمجلس الأمن تلخص جرائم النظام القطري ودعمه للجماعات الإرهابية المتطرفة وتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، موضحا أن قطر نجحت في إظهار نفسها للعالم على أنها دولة صغيرة محاصرة من دول عربية كبرى وهي تقف في موقف الدفاع عن النفس.

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وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن قطر صورت للعالم أنها تعاني من المأكل والوقود والمشرب، بسبب المقاطعة، ولكن يجب على الدول الأربع أن تظل متماسكة بالمطالب الـ 13، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجال للوساطات في الفترة المقبلة، رغم أن الجميع يقدر ويثمن دور أمير الكويت.