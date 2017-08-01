أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

العرابي: قطر صورت نفسها للعالم أنها دولة صغيرة محاصرة من العرب

Google+ Print
العرابي: قطر صورت نفسها للعالم أنها دولة صغيرة محاصرة من العرب العرابي: قطر صورت نفسها للعالم أنها دولة صغيرة محاصرة من العرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، إنه يجب على الدول الأربع المقاطعة لقطر « والسعودية والإمارات والبحرين»، أن يقدموا وثائقا لمجلس الأمن تلخص جرائم النظام القطري ودعمه للجماعات الإرهابية المتطرفة وتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا، موضحا أن قطر نجحت في إظهار نفسها للعالم على أنها دولة صغيرة محاصرة من دول عربية كبرى وهي تقف في موقف الدفاع عن النفس.

شاهد أيضا

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن قطر صورت للعالم أنها تعاني من المأكل والوقود والمشرب، بسبب المقاطعة، ولكن يجب على الدول الأربع أن تظل متماسكة بالمطالب الـ 13، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجال للوساطات في الفترة المقبلة، رغم أن الجميع يقدر ويثمن دور أمير الكويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري