الفيصلي: قرعة البطولة العربية «غريبة».. ولا نخشى الأهلي (فيديو)

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أبدى سامر الحوراني، أمين صندوق نادي الفيصلي الأردني، استغرابه من نتيجة قرعة الدور نصف النهائي للبطولة العربية، المقامة حاليًا في مصر.

وأوقعت القرعة، الفريق الأردني في مواجهة النادي الأهلي، ليصطدم الفريقين مجددًا بعد أيام قليلة من مواجهتهما في دور المجموعات بالبطولة.

وقال الحوراني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sport»، إنه يحترم نظام البطولة، لكن من المفترض أن تكون هناك معايير منطقية للقرعة بأن يلتقي المتأهلين من كل مجموعة مع نظرائهم من مجموعة أخرى، وتجنب مواجهة بعضهما مجددًا.

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وأضاف، أنه يتمنى إسناد المباريات المتبقية من البطولة لأطقم حكام على قدر المسؤولية، خاصة في ظل ملاحظات كثيرة مؤسفة على التحكيم خلال المنافسات.

وتابع الحوراني، أن فريقه لا يخشى مواجهة النادي الأهلي، مؤكدًا أن أي فريق يرغب في التتويج ببطولة، يجب ألا يكون لديه أزمة في مواجهة منافسين أقوياء.