"كلب مسعور" يوقف حركة قطارات أسيوط لمدة 15 دقيقة

أسيوط – أسامة صديق:

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن أسيوط، لمصرواي، إن أحد قطارات الصعيد توقف، مساء الإثنين، بقرية صنبو بمركز ديروط، نتيجة قيام أحد المواطنين بمحاولة التخلص من كلب "مسعور"، بإطلاق عيار ناري من سلاح محلي الصنع كان بحوزته، ونتج عن ذلك قيام موظف برج السكة الحديد، بوقف حركة القطارات علي الفور، تحسبا لكون الطلقة النارية ناتجة عن اشتباكات بين عائلتين.

وكان مراقب برج محطة صنبو بمركز ديروط، سمع صوت إطلاق عيار ناري أثناء تواجده بالبرج، وأخطر على الفور الحركة العامة بأسيوط.

وبانتقال الشرطة، تبين إطلاق "مصطفى.م.م"، 23 سنة، صاحب مزرعة دواجن بقرية صنبو، ومقيم بقرية مساره بمركز ديروط، عيار ناري من سلاح كان بحوزته حال استقلاله دراجة بخارية دون لوحات، قيادة "حمادة.أ.ع"، 20 سنة، عامل مقيم بقرية مسارة بمركز ديروط أثناء مطاردتهما "كلب مسعور" لقيامه بالتهام بعض الدواجن من المزرعة الخاصة بالأول، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات لأشخاص، ونتج عن ذلك تأخر القطار رقم 933 الأقصر - القاهرة لمدة 15 دقيقة، والقطار 2007 أسوان - الإسكندرية لمدة 13 دقيقة.

وتم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث المركز، أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما فرد خرطوش ودراجة بخارية وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.