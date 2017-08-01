مساعد وزير الداخلية لمدن القناة: طفرة تكنولوجية في السيطرة الأمنية قريبا

بورسعيد - أ ش أ

قال اللواء زكي صلاح، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، إن الشرطة تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لضمان أمن المواطنين بمدن القناة، لاسيما في الفترة التي تقود فيها مصر العالم لمحاربة الإرهاب.

وأعرب زكي صلاح، في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، عن سعادته بالفترة التي قضاها كمدير أمن بورسعيد، مشيدا بالمواطن البورسعيدي، واستيعابه للظروف التي تمر بها البلاد والتزامه بالقانون.

ولفت مساعد الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد استخدام كل مستجدات التكنولوجيا لإحكام السيطرة على الشارع والتصدي لأي خروج عن القانون أو أي أعمال إرهابيه محتملة.

وأكد على قوة العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن والتي يسودها الاحترام والتقدير ودعم الانتماء والوطنية ومراعاة حقوق الإنسان في التعاملات مع الخارجين عن القانون، ومراعاة روح القانون في التعامل مع البسطاء من المواطنين، وذلك حفاظا على البلاد وعلى تماسك النسيج المجتمعي المصري والتصدي لأي أفكار متطرفة.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين من البسطاء، وكذا حملات المرور والمرافق حفاظا على السيولة المرورية والتخفيف من الكثافة.