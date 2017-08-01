أديب عن «سلوكيات المصريين»: مش مجتمع ده «مستشفى مجانين» (فيديو)

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تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن نشر مجلس الوزراء تقريرًا صادر عن مركز المعلومات التابع له، رصد فيه سلوكيات الشعب المصري، إذ ارتفعت نسبة الغش في المنتجات إلى 63.7%، ونقل الشائعات 61%، والواسطة واستغلال السلطة 54.1%، والسلبية 42%.

وعلق أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»: «بقى ديه بلد؟! كل حاجة اتغيرت، وظواهر سلبية اتنشرت، بس لسه الأهلي بياخد الدوري كل سنة، والزمالك مبياخدش حاجة، هما ليه مارصدوش ده؟».

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وتابع: «هما مالاقوش حاجة عدلة في البلد، ده تعزيز سلبي.. بقى فيه مجتمع في الدنيا يطلع عنه تقرير زي كده؟ بعد كده يقولك الإعلام بيسيء إلى سمعة مصر.. متخذ القرار لما يروح له تقرير زي كده قدامه أمرين، الأول: إنه يولع فيه، والثاني: إنه يمشي، ده مش مجتمع ده مستشفى مجانين».