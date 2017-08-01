"مصراوي" في المنزل المهجور الذي ابتلع 4 أشخاص خلال تنقيهم عن آثار بسوهاج

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سوهاج- عمار عبد الواحد:

استخرجت قوات الحماية المدنية بسوهاج جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم، مساء الإثنين، تحت أنقاض منزل مهجور، بعدما انهار عليهم، بمنطقة القيسارية بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

انتقل "مصراوي" للمنزل الكائن بدرب الشملة بمنطقة القيسارية دائرة قسم شرطة طهطا، والذي لفظ تحت أنقاضه 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، واتضح أن المنزل مكون من طابق واحد، وغير مأهول بالسكان.

وقال الجيران لـ"مصراوي" إنهم فوجئوا برجال الشرطة، مساء الإثنين، يحضرون للمكان بصحبة 4 سيارات إسعاف، ويؤكدون مصرع 4 أشخاص أثناء بحثهم عن الآثار، مضيفين أنهم لم يكونوا على علم بالواقعة، وأوضحوا أيضا أن المنزل كان ملكا للمتوفين، بالميراث عن والدتهم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من قسم شرطة طهطا بالحادث، وبينت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ومعاونو مباحث القسم وفاة كل من محمد أحمد البطاط، 37 عاما، فكهاني، وشقيقه علاء، 33 عاما، فكهاني، ونجل الأول "السيد"، 11 عاما، ونجل شقيقتهما محمود رمضان، 28 عاما.

وبمعاينة المكان تبين العثور على حفرة بإحدى حجرات المنزل المهجور بعمق 8 أمتار، كما عثر بالمكان على بعض أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعة.

تم استخراج الجثث، وإيداعهم بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.