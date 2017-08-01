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فتح الله: أزمة مستحقاتي أصبحت مملة.. وشيكابالا مش هيبقى ميسي لوحده

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فتح الله: أزمة مستحقاتي أصبحت مملة.. وشيكابالا مش هيبقى ميسي لوحده فتح الله: أزمة مستحقاتي أصبحت مملة.. وشيكابالا مش هيبقى ميسي لوحده

التحرير

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قال محمود فتح الله، مدافع الانتاج الحربي، إن ازمة مستحقاته المتأخرة لدى نادي أصبحت «مملة»، مشيرا إلى أن شكوته للنادي ليس لها علاقة بحبه للنادي، او عدم اعترفه بفضله عليه، معلقًا «زى ما بحب الزمالك بحب ولادي، ده كلام ما يزعلش حد».

وأضاف «فتح الله»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، «أحاول منذ 3 سنوات الحصول على مستحقاتي بشكل ودي وباحترام، لكن دون جدوى، ولم احصل عليها حتى الآن».

وتابع لاعب للوطني السابق، أن المحكمة الرياضية أقرت بدفع الزمالك له 6 ملايين و600 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة، ورغم صبره على النادي إلا أن مسؤوليه تجاهلوا السداد رغم الانفراجة المالية.

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وتحدث «فتح الله»، عن أنباء استغناء النادي عن قائده محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة وعاشق للزمالك، موضحًا أنه يتعرض لضغط نفسي كبير بالقاء الجمهور كل الحمل عليه وحده عند الخسارة، «عمر الفرقة ما مستواها يبقى مش كويس وشيكابالا هيبقى ميسي».

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التحرير

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