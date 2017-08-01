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فتح الله: ميدو ليس السبب في رحيلي عن الزمالك.. «أنا اللي مشيت» (فيديو)

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فتح الله: ميدو ليس السبب في رحيلي عن الزمالك.. «أنا اللي مشيت» (فيديو) فتح الله: ميدو ليس السبب في رحيلي عن الزمالك.. «أنا اللي مشيت» (فيديو)

التحرير

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قال محمود فتح الله، مدافع الانتاج الحربي، إنه رحل عن بقرار شخصي منه، نافيًا تسبب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأبيض حينها في رحيله، معلقًا «مفيش شخص اتسبب في رحيلي، أنا مشيت بعد عقدي ما خلص».

وأضاف «فتح الله»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة السابق طلب منه تجديد تعاقده لكنه رفض رغم أنه كان يأمل في البقاء بالقلعة البيضاء، موضحًا أنه فضل الرحيل بعد تعاقد النادي مع نحو 20 لاعبًا جديدًا.

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