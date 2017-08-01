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صلاح عاشور: انضمامي للزمالك تأخر كثيرًا.. وأحلم بالمنتخب (فيديو)

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صلاح عاشور: انضمامي للزمالك تأخر كثيرًا.. وأحلم بالمنتخب (فيديو) صلاح عاشور: انضمامي للزمالك تأخر كثيرًا.. وأحلم بالمنتخب (فيديو)

التحرير

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قال صلاح عاشور، لاعب إنبي، والمنتقل حديثًا إلي ، إن انضمامه للقلعة البيضاء تأخر كثيرًا، مؤكدًا على سعادته بتحقيق أمنية حياته.

وأضاف «عاشور» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة sports، أن مفاوضاته مع النادي لم تستغرق أكثر من أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أنه يعلم بوجود منافسة قوية بينه وبين عدد من النجوم في النادي الأبيض، متمنيًا أن يساهم مع زملاءه في تحقيق بطولة الدوري الموسم المقبل.

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وأكد لاعب اتحاد الشرطة السابق، أنه يأمل في الانضمام للمنتخب الوطني عبر بوابة الزمالك، موضحًا أن الظهور بشكل جيد مع فريقه وتحقيق البطولات سيجعله قريبًا من اللعب لمنتخب الفراعنة.

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التحرير

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