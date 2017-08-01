شوبير: الألتراس ظاهرة وخلصت.. وجمهور الزمالك يحترمني (فيديو)

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قال أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، إنه يحظى بتقدير وحب واحترام من جمهور نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يصر على مواقفه ويتعامل بصراحة مع الجميع، رغم الهجوم الذي يشن عليه أحيانًا.

وأضاف «شوبير» خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والمُذاع على قناة «النهار»، أنه لا يوجد عداء بينه وبين بعض جماهير النادي الأهلي، معلقًا «الألتراس ظاهرة وخلصت، بقابل كتير منهم وبيقولولي إنت كنت صح».

وتابع، أنه حذر القيادات الأمنية من بعض أفراد الألتراس، مؤكدًا أنه على الرغم من حالة الشغب التي تسببت فيها مجموعة «وايت نايتس» المنتمية لجمهور نادي الزمالك في مباراة أهلي طرابلس قبل أسابيع قليلة، إلا أن ظاهرة الألتراس في طريقها للانتهاء.