بالصور.. بريطاني يتزوج سيارته بسبب "ميكانوفوبيا".. ما هي؟

كتب - هشام عواض:

يرتبط الأشخاص بمتعلقاتهم بشكل كبير مثل الموبايل أو اللاب توب وأيضا السيارة، لكن هناك من بالغ في مدى ارتباطه بسيارته مثل البريطاني "مونتي" الذي تزوج سيارته.

يعاني داريوس مونتي، البالغ 35 عامًا، من حالة مرضية تُسمى "ميكانوفوبيا"، وهي اضطراب نفسي، يجعل المريض ينجذب إلى أشياء جامدة ويقع في حبها، ويصل الأمر إلى أن يقيم علاقة حميمة معها، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

واشترى "مونتي"، سيارته التي هي من طراز جاجوار إكس تايب قبل نحو عامين، ومنذ ذلك الوقت وهو واقع في حبها وأطلق عليها اسم "جولدي"، حيث يقول "قبل أن أشتري جولدي كنت على علاقة حب طبيعية مع امرأة، ولم ألاحظ أي شيء غير طبيعي في حياتي وميولي".

وأضاف "مونتي"، "كنت دائمًا أعشق السيارات، لكن لو قال لي أحد ما في الماضي، أنني يمكن أن أنجذب جسديًا نحو كائن غير بشري، كنت سأضحك عليه، كما يضحك الآخرون علي في الوقت الحاضر".

وأكد على أنه لا يتوقع من الناس أن يفهموا ذلك، متابعًا "أنا نفسي لا أستطيع تفسير المشاعر التي تربطني بالسيارة. لم أختر ذلك، لكنني وقعت في حب السيارة، تمامًا كما يقع الرجال الآخرون في حب النساء. أحب قضاء الوقت برفقتها، وهي مهمة جدًا بالنسبة لي، فأنا لا أعتبر أنها جماد، بل أنظر إليها على أنها حبيبتي".