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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:38 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

إعداد – عبد العظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انتقاد الولايات المتحدة لقرار روسيا حول طرد الدبلوماسيين الأمريكيين وانفجار قوي يهز العاصمة الأفغانية، إضافة إلى تعيين جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.

1- انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

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قوات الأمن الافغانية تغادر السفارة العراقية بعد الانفجار اليوم (أ ف ب)

نقلت وكالة خاما بريس الأفغانية عن مصدر أمني القول إن انفجار وقع بالقرب من السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول.

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2- الولايات المتحدة تنتقد طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين

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القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم (أ ف ب)

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا روسيا بطرد دبلوماسيين أمريكيين، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية.

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3- قتلى من داعش في هجوم بطائرة بدون طيار شرقي أفغانستان

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طائرة أمريكية بدون طيار - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن سبعة مسلحين من تنظيم داعش قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار في إقليم كونار شرقي البلاد.

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4- انتهاء التصويت على انتخابات الجمعية التأسيسية بفنزويلا

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التصويت على انتخابات الجمعية التأسيسية في كاراكاس (أ ف ب)

ذكر المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أن 8.1 مليون شخص شاركوا في الانتخابات المثيرة للجدل، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعادة صياغة الدستور.

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5- تعيين جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض

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الرئيس الأمريكي دونالد يصافح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد في واشنطن اليوم (ا ف ب)

أدى كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي القسم بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي عينه ضمن تعديلات في فريقه مؤكدا "عدم وجود فوضى" في البيت الابيض.

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مصراوي Masrawy

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