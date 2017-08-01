10 تصريحات × 24 ساعة

إعداد – محمد الصباغ: أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله أن بلاده مستمر في وساطتها من أجل حل الأزمة القطرية، وقال وزير خارجية قطرمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة لا تسيّس الحج، واعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن سقوط طائرة ألمانية في مالي هو اللحظة الأسوأ في حياتها الوزارية. 1 - خالد الجارلله: مستمرون في الوساطة بين الأشقاء نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله (أرشيفية) أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارلله، استمرار الكويت في وساطتها بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى لإيجاد حل للأزمة الخليجية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية - كونا - القول عنه إن "الجميع يعلق على هذه الوساطة آمالا كبيرة". لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- عبدالرحمن آل ثاني: لم نسيّس الحج وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أرشيفية) اعتبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بيان المنامة الذي خرج الأحد عن اجتماع وزراء خارجية دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي الدول المقاطعة لقطر، حفل بتناقضات عديدة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون صدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج. وقال إن "حديث وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر الذي حمله بيان المنامة حفل بتناقضات عديدة، وأن الدول الأربع تزعم التزامها بالقانون الدولي لكن مطالبها كانت مخالفة للقانون بكل وضوح".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- ضاحي خلفان: الاختراق لازم يكون إماراتيضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي (أرشيفية) استهجن الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نفي الخارجية القطرية دعوة الدوحة لتدويل الأماكن المُقدّسة، في تغريدات على موقع التدوينات المُصغّرة تويتر. وكتب خلفان، عبر حسابه على تويتر، يقول: "بالنسبة لتدويل الأماكن المقدسة، نفى وزير الخارجية القطرى أن يكون أحدا من المسؤولين القطريين قد صرح بذلك من أين وجاءت الجزيرة". وتابع: "هذا الخبر اختراق، والاختراق لازم يكون إماراتى.. وإلا ما يكون اختراق".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- الحريري: كل القوى السياسية تقف إلى جانب الجيشرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (أرشيفية)قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الجيش يحظى دائمًا بتغطية شاملة لكل عملياته العسكرية، مؤكدًا في هذا الصدد أن الحكومة وكل القوى السياسية تقف إلى جانب الجيش. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- وزيرة دفاع ألمانيا: هذه أسوأ لحظة في تاريخي الوزاريوزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين (أرشيفية) اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، حادث سقوط مروحية ألمانية في مالي الذي أودى بحياة جنديين ألمانيين بأنه أسوأ لحظة في تاريخها الوزاري. وقالت فون دير لاين في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "كانت هذه أسوأ لحظة بالنسبة لي، ليس فقط كوزيرة دفاع، بل أيضا خلال كامل الفترة التي شغلت فيها مناصب وزارية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية ".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا6- ماكرون: النموذج السويدي "مصدرا للإلهام" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية) قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء استقباله رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في باريس انه يعتبر النموذج السويدي "مصدرا للالهام" مع بدء فرنسا اصلاحاتها لسوق العمل. وصرح ماكرون اثناء اعلان مشترك في ختام لقائه لوفن "لطالما اعتبرت ما أسماه البعض النموذج السويدي مصدر الهام فعلي على مختلف المستويات".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا7- وزير الدفاع السوداني: حريصون على هيبة الدولةوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف (أرشيفية) أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن، عوض بن عوف، حرص القوات المسلحة على فرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين، حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الزعامات والقيادات الشعبية والمجتمعية، في التوعية بمخاطر حمل السلاح، وإبعاد الناس عن التمرد. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التنويري الذي نظمته وزارة الدفاع السودانية، بالخرطوم، لأعضاء لجنة الدفاع والأمن ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا8- سونج يونج: يمكن إعادة النظر في نشر منظومة "ثاد"وزير الدفاع بكوريا الجنوبية سونج يونج-مو (أرشيفية) أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، أن نشر 4 منصات إطلاق إضافية لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" هو نشر مؤقت، موضحًا أنه يمكن إعادة النظر في ذلك حال زيادة الشعور بعدم الاطمئنان لدى الشعب. وقال سونج في اجتماع اللجنة الدفاعية الذي عقد اليوم في الجمعية الوطنية - بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية - إن النشر المؤقت لمنظومة "ثاد" جاء بسبب تجاوز كوريا الشمالية الخط الأحمر بسرعة كبيرة، مضيفًا أنه يمكن إعادة النظر في نشر منظومة "ثاد" مع إجراء تقييم الآثار المحتملة لها على البيئة.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا9- وزيرة الاقتصاد الألمانية: عقوبات أمريكا ضد روسيا مخالفة للقانون الدوليوزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس (ارشيفية) جددت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس انتقاداتها لخطط العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مهددة الولايات المتحدة بإجراءات مضادة. وقالت تسيبريس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نرى ببساطة أن هذه العقوبات مخالفة للقانون الدولي، ولا يجوز للأمريكان معاقبة شركات ألمانية لأنها تنشط اقتصاديا في دولة أخرى".لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا10- وزير الخارجية الصربي: يمكن تقسيم كوسوفو وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش (أرشيفية) دعا وزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش إلى تقسيم كوسوفو، وكتب في مقال للصحيفة الصربية "بليتش" بالعاصمة بلجراد أنه يمكن بذلك حل النزاع المستمر طوال عقود على هذا الإقليم الصربي السابق الذي يسكنه ألبان فقط تقريبا.يشار إلى أن كوسوفو تعد دولة مستقلة منذ تسعة أعوام ومعترف بها بموجب القانون الدولي من جانب أكثر من 110 دول .لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا