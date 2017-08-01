معتز عبدالفتاح للحكومة: 4 أدوات لتحسين أخلاق المصريين

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تحدث الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تقرير صادر عن مركز استطلاع الرأي العام التابع لمجلس الوزراء، الذي يتحدث عن أزمة أخلاق يعاني منها المجتمع المصري، ويؤكد أنه بعد 2011، حدث تدهور في سلوكيات المواطن المصري.

ووجه عبد الفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف» رسالة إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلًا: «مهمة التربية إحدى المهمات التي يجب أن تشارك فيها الدولة لتقوم بوظيفتها الأخلاقية».

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واستطرد عبدالفتاح: «هناك 4 أدوات يجب أن تستغل لتحسين الأخلاق لدى المصريين وهي الإعلام والتربوية والفن والدين، لو فيه جهة ما تربط بين هذه الأدوات سيكون شيئًا جيدًا، وربما تكون هذه الجهة هي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب».

واختتم: «المهم الحكومة متخفش إنها تبين عوراتها أو عورة الشعب المصري، وتعمل على ستر ومعالجة هذه العورة».