أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "فايننشيال تايمز" البريطانية إن الشركات المصرية تخوض معركة ضد التضخم بعد قرار تعويم العملة، وأكدت "نيوزويك" الأمريكية أن تدريب بدو سيناء على مهارات الإرشاد يساهم في إعادة إحياء السياحة المصرية، وقالت "نيويورك تايمز" إن الإمارات العربية المتحدة طالبت الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة مكتب حركة طالبان الأفغانية في المنطقة عام 2013.

1- فايننشيال تايمز: تعويم الجنيه المصري.. حل مشكلة وأوجد أزمة

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن الشركات المصرية تخوض معركة ضد التضخم بعد قرار تعويم العملة، مشيرة إلى أن هذا القرار حل مشكلة واحدة وفجر تحديات جديدة للمستثمرين الذين يخوضون معركة ضد التضخم.

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2- "نيوزويك": تراجع السياحة طمس المعالم المميزة لبدو سيناء

أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن تدريب بدو سيناء على مهارات الإرشاد يساهم في إعادة إحياء السياحة المصرية، بعد أن عصفت الاضطرابات وعدم الاستقرار صناعة السياحة في شبه جزيرة الجزيرة.

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3- نيويورك تايمز: الإمارات طالبت بوجود مكتب لـ"طالبان" على أراضيها بدلًا من قطر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإمارات العربية المتحدة طالبت الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة مكتب حركة طالبان الأفغانية في المنطقة بعد اكتشافها نية أمريكا افتتاحه بالدوحة عام 2013.

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4- الإندبندنت: حرية تنقُّل الأوروبيين عبر حدود بريطانيا تنتهي عام 2019

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكد أن الحكومة البريطانية سعت إلى وضع حد لتشكك بعض الوزراء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال توضيح أن حرية التنقل ستنتهي في مارس 2019.

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5- نيويورك تايمز: رهان بوتين على ترامب جاء بنتائج عكسية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن رهان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب جاءت بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن العقوبات التي أقرها الكونجرس الأمريكي ضد روسيا قبل أيام ترسل رسالة مفادها أن أيدي ترامب مغلولة في التعامل مع موسكو.

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