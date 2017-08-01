العرب اليوم: قطر ترفض مطالب الدول المقاطعة ومطاردة فلول داعش بالعراق

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها رفض الدوحة لنتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ملاحقة عناصر "داعش" في أنحاء متفرقة من العراق، علاوة على تقدم قوات النظام السوري في الرقة.

1- قطر ترفض عرض الدول المقاطعة "المشروط" للحوار معها

اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الارهاب في المنامة (أ ف ب)

رفضت قطر العرض المشروط الذي قدمته الدول الأربع المقاطعة لها من أجل التراجع عن قرار المقاطعة.

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2- مقتل 18 داعشيا في حملة عسكرية بصحراء الأنبار

جندي من قوات مكافحة الارهاب العراقية في غرب الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد مصدر عسكري عراقي بمقتل 18 من عناصر تنظيم داعش في حملة نفذها الجيش العراقي وسط صحراء عكاشات وعانة/500 كيلومتر و300كيلومتر غربي بغداد على التوالي.

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3- الجيش السوري يصل إلى ضفاف الفرات

قصف مدفعي لقوات النظام السوري في حلب - أرشيفية (أ ف ب)

وصل الجيش النظامي السوري والمسلحون الموالون له الى ضفاف نهر الفرات، وسيطر على عدد من البلدات والقرى جنوب شرق محافظة الرقة شمال شرق سورية .

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4- السراج يرحب بإقرار مسودة الدستور الليبي ويدعو إلى استفتاء

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج (أ ف ب)

رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بإقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيا إلى إخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.

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5- الجيش اللبناني يطلق 3 صواريخ على مواقع "داعش" شمالي البلاد

جندي تابع للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية (أ ف ب)

شن الجيش اللبناني غارات احترازية بثلاثة صواريخ على مواقع مسلحي "داعش" المتواجدين في جرود بلدات رأس بعلبك والقاع والفاكهة شمالي لبنان.

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