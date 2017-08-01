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"الأسد" في ذكرى تأسيس الجيش: نواجه عدوا لم يعرف له التاريخ مثيلاً

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مصراوي Masrawy

"الأسد" في ذكرى تأسيس الجيش: نواجه عدوا لم يعرف له التاريخ مثيلاً

11:57 م الإثنين 31 يوليه 2017

الرئيس السوري بشار الأسد

دمشق - (د ب أ)

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده تواجه عدوا إرهابيا تكفيريا لم يعرف له التاريخ مثيلاً في الغدر والحقد والكراهية، وأن جيشه سينتصر في الصراع الدائر بالبلاد منذ أكثر من 7 سنوات، واتهم اطرافا اقليمية ودولية بالعمل لتقويض أمن المنطقة.

وقال الأسد ،في كلمة وجهها لجيشه بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ72، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منها "استطعنا الصمود وحققنا الكثير من الإنجازات بفضل بطولاتكم وتضحياتكم وجراحكم وتلاحم شعبنا الأبي، ووقوفه صفا واحدا إلى جانب جيشه".

وحيا الرئيس السوري عناصر جيشه الذي "يواجه عدوا إرهابيا تكفيريا لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر، والحقد، والكراهية، ومن ورائه أطراف عدة إقليمية ودولية تسعى منذ سنوات للسيطرة والهيمنة على المنطقة بأسرها عبر بوابة سورية، التي هي قلب المنطقة ومحورها الأساس" بحسب تعبيره.

واعتبر الأسد أن مقاتلي جيشه "يسطرون ملحمة من ملاحم المجد ويكتبون ملامح النصر القريب ويرسخون الأمن والاستقرار في البلاد ليعود كما عرفناه آمنا مطمئنا ومعافى" داعيا إياهم إلى "الثقة بأن النصر حليفهم لأنهم أبناء هذه الأرض المعطاءة التي اعتادت أن تنجب الشرفاء أمثالكم".

ويحتفل الجيش النظامي السوري بذكرى تأسيسه غدا الأول من أغسطس، في وقت ما يزال يقاتل فيه على العديد من الجبهات ضد مجموعات المعارضة المسلحة، ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية داعش، وجبهة النصرة ،في حين توقف القتال على جبهات أخرى ولاسيما جبهة الجنوب في درعا والسويداء والقنيطرة وغوطة دمشق الشرقية ،بعد التوصل إلى اتفاقيات لوقت القتال فيها بالتنسيق بين روسيا والمعارضة وواشنطن.

وشهد الجيش السوري خلال السنوات السبع الماضي انشقاق عشرات من عناصره، ضباطا وأفرادا.

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