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السعودية تطلق مشروع سياحي "عالمي" على 50 جزيرة بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

تطلق مشروع سياحي "عالمي" على 50 جزيرة بالبحر الأحمر

11:51 م الإثنين 31 يوليو 2017

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كتب – محمد الصباغ:

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيزعن إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، وهو عبارة عن منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بالسعودية.

وذكرت قناة السعودية أن المشروع يأتي ضمن رؤية المملكة (2030)، و"يقام على أكثر مواقع الطبيعية جمالا في العالم بالتعاون مع شركات عالمية في قطاع الضيافة والفندقة".

وأضافت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المشروع سيشكل وجهة ساحلية "تتربع على عدد من الجزر البكر" في البحر الأحمر بين مدينتي أملج والوجه، وتابعت أن المشروع الجديد ستحكمه معايير "تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم".

وتقع مدينتي أملج والوجه في منتصف ساحل البحر الأحمر تقريبًا وتواجهان على الجانب المصري مدينتي القصير ومرسى علم.

وجاء ذلك خلال ترأس ابن سلمان لاجتماع مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة. وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ الاستثمارات الأولية في المشروع ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية.

وأضافت قناة الإخبارية السعودية أن المشروع سيجلب استثمارات إلى المملكة في ظل السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.

وأعلن محمد بن سلمان عن رؤية اقتصادية جديدة للمملكة السعودية في يونيو 2016، وضمت برامج عشرة أبرزها متعلق بالإسكان، وخدمة الحجاج والمعتمرين، وأخر يهدف لتطوير الصناعات الوطنية يسهم في تنويع الاقتصاد في المملكة.

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