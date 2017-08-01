كيف قتل "الصبي الخائن" كوافيرة أرض اللواء "في عز الفجر"؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة بجريمة مقتل مالكة محل كوافير بمنطقة أرض اللواء، عقب ضبط المتهم.

صباح السبت الماضي، تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 30 عاما ملقاة بالشارع.

وتمكن الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، من ضبط المتهم ويدعى "أحمد"، 26 عاما، وذلك خلال أحد الأكمنة بمنطقة الوراق، حيث أنه دائم التردد على منزل المجني عليها لتوصيل احتياجات المنزل.

تحريات الرائد عمرو نصير، معاون مباحث العجوزة، كشفت أن المتهم كان يمر بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد شرائه دراجة نارية لم يستطع على سداد الأقساط، فاختمرت في ذهنه سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بمالكة محل الكوافير.

وعن ليلة الجريمة، كشفت جهود الرائد عمرو الديباوي أن المتهم توجه إلى شقة المجني عليه في ساعة متأخرة من الليل، حاملا بعض الأكياس تحوي بعض المشتريات طالبته الضحية بتوصيلها إلى الشقة بالطابق الثاني.

عقب وصوله الشقة، طلبت صاحبة الـ30 عاما من الشاب الجلوس ليلتقط أنفاسه بينما تعد له مشروبا يتناوله، وتبادلا أطراف الحديث حتى فوجئت به يمسك "طبق الفاكهة" المصنوع من الفخار، وتعدى عليها بالضرب بمنطقة الرأس، لتسقط جثة هامدة على الأرض.

خلال ثوانٍ معدودة، استولى المتهم على مصوغات الضحية (4 غوايش، قرط، سلسلة، كوليه)، ثم راح ينفذ الجزء الثاني من خطته بإلقاء المجني عليها من سطح العقار المكون من 3 طوابق، مستغلا حالة الهدوء التي تسود المنطقة حيث الساعة الثالثة فجرا، ولاذ بالفرار ظنا أنه لن يقع في قبضة الشرطة التي ألقت القبض عليه صباح اليوم التالي.