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محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار مديري إدارت ديوان المحافظة

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار مديري إدارت ديوان المحافظة

11:50 م الإثنين 31 يوليو 2017

محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار مديري إدارت ديوان المحافظة

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة لاختيار مديري إدارات ديوان عام المحافظة، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، والتي سبق وأن جرى الإعلان عنها، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 63 متقدمًا لشغل 46 إدارة، جرى تقسيمهم على مدار 3 أيام متواصلة لتحقيق أقصى درجات الشفافية.

وأكد المحافظ أن معايير الاختيار تتضمن عرضًا للإنجازات، والمقترحات التطويرية للنهوض بالإدارة المراد شغلها، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها المتقدم، وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، وتقارير تقييم الأداء.

وأضاف المحافظ أنه حريص على إجراء مقابلة للمتقدمين بنفسه لاختيار الأصلح لشغل الوظيفة المتقدم لها للارتقاء بمستوى العاملين والنهوض بمنظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة.

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