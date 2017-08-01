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بيان سعودي: إيران "تبتز" المملكة للحصول على امتيازات دبلوماسية

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مصراوي Masrawy

بيان سعودي: إيران "تبتز" المملكة للحصول على امتيازات دبلوماسية

11:44 م الإثنين 31 يوليو 2017

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة – (مصراوي)قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية ، اليوم الإثنين، السلطات الإيرانية رفضت استكمال إجراءات التحقيق في حادثة اقتحام سفارة وقنصلية المملكة في مدينتي طهران ومشهد، الذي مر عليهما عام ونصف تقريبًا.وأضاف المصدر أن إيران عمدت إلى "الابتزاز" بهدف الحصول على امتيازات دبلوماسية بالمملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.وتابع في بيان نشرته وزارة الخارجية، أن السلطات الإيرانية انتهجت "أساليب ملتوية" مثل رفض استقبال فريق سعودي على أراضيها للمشاركة مع الجهات الإيرانية المختصة في معاينة مقر السفارة بطهران والقنصلية العامة في مدينة مشهد، برغم وجود موافقة مبدئية.وأشار البيان إلى أن هذه "المماطلات تعكس سلوك ونهج الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكا لحرمة البعثات الدبلوماسية. وهو نهج دابت عليه".واختتم البيان الذي نشر بالعربية والفارسية والإنجليزية، بأن المملكة أرادت ان تظهر الحقائق وستوشح ذلك للمنظمات الدولية وستتخذ كافة الغجراءات التي تضمن الحقوق الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي.وتعرضت سفارة المملكة في طهران لهجوم في يناير من العام الماضي اعتراضًا على أحكام سعودية بإعدام قيادات شيعية بالمملكة على رأسهم نمر النمر، ورشق المتظاهرون مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة واقتحموا السور ودخلوا إلى الحرم قبل أن تخرجهم السلطات الأمنية. وتزامن ذلك مع اقتحام مشابه للقنصلية العامة بمدينة مشهد.وصدقت محكمة إيرانية أمس الأحد على أحكام بحق مقتحمي السفارة بطهران والتي قضت بالسجن لفترة تتراوح من 3 على 6 اشهر على خمسة من مقتحمي السفارة.

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