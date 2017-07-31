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«انتهاكات الأقصى» على مائدة شيخ الأزهر وولي عهد أبو ظبي

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«انتهاكات الأقصى» على مائدة شيخ الأزهر وولي عهد أبو ظبي «انتهاكات الأقصى» على مائدة شيخ الأزهر وولي عهد أبو ظبي

التحرير

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم  الإثنين، فى مجلسه بقصر البحر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى يزور الإمارات حاليا لترؤس الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين الذى عقد اليوم فى أبوظبى لمناقشة تصعيد الاحتلال انتهاكاته ضد المسجد الأقصى الشريف.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى بداية اللقاء بفضيلة شيخ الأزهر الشريف وبحث معه القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى ومن بينها انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى وأكد فى هذا الصدد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كافة فى العالمين العربى والإسلامى من أجل تحقيق التضامن ومواجهة تلك التحديات.

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من جانبه، أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها فى دعم قضايا الإسلام والمسلمين ومبادراتها المتعددة التى تقوم بها على أكثر من صعيد خاصة على صعيد الاهتمام بنشر تعاليم ديننا الحنيف وقيمه النبيلة التى تحث على التسامح والوسطية إضافة إلى تصديها للإرهاب والتطرف ومروجى الفتن والتعصب.

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التحرير

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