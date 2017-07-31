أستاذ جامعي: فساد التعليم «رهيب».. ودكاترة لا يصححون ورق الامتحانات (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى الدكتور فريد العريني، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، اتهامه من الطلاب بتعمد رسوبهم بسبب «فرقعة بالونة» في إحدى محاضراته، مؤكدًا أنه إذا أراد اتخاذ قرار عقابي ضد الطلاب لوضع أسئلة الامتحان بطريقة غير مباشرة وصعبة، مضيفًا: «70% من الطلاب رسبوا في مادتي لأنهم ماذكروش».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة «المحور»: «لو فيه طالب عاوز يشوف ورقة إجابته، أنا بعطي تعليمات للكنترول إنه يحضر ورقة الإجابة الخاصة بهذا الطالب ليطلع عليها بنفسه».

وتابع: «أنا مش جزار، وظيفتي أعلم الطالب وأوضحله أخطأه، الطلاب مش بيحضروا ولا بيذاكروا.. ومعندهمش حافز للتعلم.. مدرجات الكلية أشبه بنادي أوكافيه، وكل طالب يجالس فتاة ولا يلتفت للدراسة ولا علاقة له بالمحاضرات».

شاهد أيضا

واستكمل: «التعليم منهار.. فيه فساد رهيب، وفيه دكاترة كتير لا يصححون ورقة واحدة، بسبب ضعف العائد المادي المحدد لهم من قبل الجامعة»، مشددًا على أنه مستعد لتقديم جميع أوراق إجابات الطلاب الراسبين ومضاهاتها بما هو موجود في المادة وفحصها.