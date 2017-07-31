وزير الطيران: لن يجبرنا أحد على استقبال الطائرات القطرية (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن الطائرات القطرية لن تهبط في أي مطار تابع لدول المقاطعة للدوحة، مشيرا إلى أن قطر لن تجبر الدول على الهبوط في مطارتها بعد شكوتها لـ«إيكاو» (المنظمة الدولية للطيران المدني).

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع على قناة «ON E»، أن منظمة «إيكاو» تحترم سيادة الدول، ولن تجبر دول المقاطعة على شيء كما يزعم البعض، متابعا: «مفيش حاجة اسمها إجبار، والترويج لهذه المعلومات سذاجة».

شاهد أيضا

وأكد وزير الطيران، أن الدول لها وجهة نظرها في اتخاذ القرار، ومن غير المعقول أن تجبر دولة على شيء، لأن هذا اعتداء على سيادتها.