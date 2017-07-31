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عمال «سجاد دمنهور» يواصلون إضرابهم لليوم الثاني بسبب العلاوة

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عمال «سجاد دمنهور» يواصلون إضرابهم لليوم الثاني بسبب العلاوة عمال «سجاد دمنهور» يواصلون إضرابهم لليوم الثاني بسبب العلاوة

التحرير

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واصل عمال مصنع "سجاد دمنهور" التابع لهيئة الأوقاف إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي بسبب تعنت الإدارة في صرف العلاوة الدورية ٧٪، وذلك بعد إرسال فاكس بصرفها للعمال من جانب هيئة الأوقاف بالقاهرة.

وقالت انتصار العسكرى، موظفة بالمصنع، لـ"التحرير" اليوم الاثنين، إن زملاءها أوقفوا الماكينات وافترشوا العنابر وحوش المصنع معلنين اعتصامهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وهى صرف العلاوة الدورية.

وأضافت انتصار أن الإدارة تريد صرف نسبة 20% فقط من إجمالي العلاوة وعدم صرف العلاوة الشهرية التى تقدر بـ7% وهذا يتنافى مع قرار الأوقاف بصرف العلاوتين الأخيرتين، مطالبين بتدخل المسئولين بمحافظة البحيرة لحل الأزمة.

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وأيد حسين حمودة، مدير حسابات بمصنع سجاد دمنهور، موقف العمال، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتحرك حتى الآن لإعطائهم حقوقهم رغم توقف المصنع تماما عن العمل منذ أمس.

ولفت إلى أن بعض النواب تدخلوا لإعادة العمل بالمصنع وفك الإضراب لكن العمال رفضوا ذلك إلا بعد الحصول على حقوقهم كاملة وهي صرف "27% علاوة: 10% علاوة اجتماعية و10% علاوة استثنائية و7% علاوة دورية".

وطالب العمال وزير الأوقاف بالحصول على حقوقهم، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب داخل عنابرهم حتى الحصول على مستحقاتهم كاملة خصوصا وأن معظمهم يعملون فى المصنع منذ أكثر من ٢٠ عاما.

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التحرير

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