محطة قطار تتحول لحمام سباحة بمياه الصرف (صور)

التحرير

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تحولت محطة قطار قلين إلى مسبح خاص للأطفال بعد غرق النفق الخاص بها في مياه الصرف الصحي، ويحاول المسؤولون عن المحطة التخلص من تلك المياه من خلال قيام العمال في صباح كل يوم بانتشال المياه بطريقة بدائية مستخدمين في ذلك الـ"جردل"، لسكبها في الشوارع المحيطة بالمحطة.

وأعرب رواد المحطة والركاب المترددون عليها عن استيائهم الشديد من هيئة السكك الحديدية للوضع السيئ بها والذي يعرض ركاب القطار للخطر، خصوصًا أن المحطة تعتبر ملتقى لتغيير خطوط اتجاه السفر «ترانزيت» بين محطات قطار كفر الشيخ والإسكندرية وشربين وطنطا ودسوق ودمنهور.

وقال عبدالهادي حجر، موظف بالتربية والتعليم، لـ"التحرير" إن المنظر مخيف بنفق محطة قلين التى كنا نتباهى بها، لافتا إلى أن ما يحدث يهدد النفق التاريخي بالانهيار، ولا يتحرك أحد من المسؤولين لإنقاذه.

وهاجم محمد عبدالشافي، طالب جامعي، المسؤولين بالمدينة تعقيبا على وضع المحطة، قائلا: «إهمال النفق هيعمل كارثة وكمان طريقة العبور للجهة الموازية من على شريط القطار مشكلة كبيرة ومش فاهم قلين دى استحالة يكون فيها مسئول واحد على قدر المسئولية».

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وطالب أحمد حجازي، صاحب «كشك» بالاهتمام بتطوير محطة السكك الحديدية في قلين، مضيفا أن القطارات هي الوسيلة الأساسية للسفر بالنسبة للمواطنين ورغم ذلك فإننا نعانى من سوء حالة المحطة فهي متهالكة وتحتاج إلى إحلال وتطوير وتحديث وخاصة النفق المليء بمياه الصرف الصحي.

وفي نفس السياق رفضت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، اتهامات التقصير تجاه المحطة، موضحة أن حرم السكك الحديدية ليس تابعا للوحدة المحلية، بل تابع لهيئة سكك حديد مصر.

وأضافت مسعود خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن هذه المشكلة قائمة قبل توليها المنصب، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا إلى الهيئة لحل مشكلة النفق ولكن لم ترد حتى الآن.