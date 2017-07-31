شفيق يكشف لـ«التحرير» موقفه من الترشح في انتخابات 2018

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أجرت «التحرير» اتصالاً هاتفيًا بالفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، للرد على الأخبار التي ترددت حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، سيكون منسقًا لحملته الانتخابية.

وقال شفيق، إنه لم يحسم موقفه من الترشح للرئاسة حتى الآن، وأن ما أعلنه حزب الحركة الوطنية بهذا الشأن، هو الصحيح، نافياً ما نشر في المواقع الإخبارية مؤخراً.

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ووصف شفيق من يسعون لتشوية صورته بأنهم أصحاب نفوس ضعيفة، معقبًا بشأن موعد عودته إلي مصر: «معرفش خالص، ولم أبت في هذا الأمر، وحينما أبت في هذا الأمر سأعلن بنفسي».

وكان حزب الحركة الوطنية أصدر بيانًا علي لسان متحدثه الرسمي، ذكر فيه أن «شفيق» لم يتخذ قراراً نهائياً بالترشح للرئاسة، وأنه إذا ما قرر خوض الانتخابات، سيعلن ذلك بنفسه، ومن فوق الأرض المصرية.