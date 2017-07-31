وزير التموين يقرر احتساب مستحقات المخابز المتأخرة من قيمة التأمين

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قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خصم قيمة المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز، من قيمة التأمين المقرر سدادها منهم، بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات، في حضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدا لله غراب.

وعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه، وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه، يودع المخبز مبلغ 15 آلف جنيه مباشرة فى الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز، وحال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق يقوم صاحب المخبز بإرسال خطاب يفيد قيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف الوزير أن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبر نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها ولا تتدخل الوزارة فى تحديد قيمة التأمين.

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وقرر الوزير مد مهلة سداد التـامين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الجاري .

وأضاف الوزير أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء علي ما تم إنتاجه و صرفه للمواطنين.