أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري يطلب تجهيز متعب تحسبًا للتأهل لنهائي البطولة العربية

Google+ Print
البدري يطلب تجهيز متعب تحسبًا للتأهل لنهائي البطولة العربية البدري يطلب تجهيز متعب تحسبًا للتأهل لنهائي البطولة العربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طلب حسام البدري، المدير الفني بالنادي الأهلي، تجهيز عماد متعب، مهاجم الفريق؛ لتدعيم هجوم المارد الأحمر، في نهائي البطولة العربية حال تخطي الفيصلي الأردني في دور قبل النهائي.

ويعاني متعب، من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، والتي ستمنعه من التواجد في الحسابات الفنية للفريق في مباراة الفيصلي الأردني حيث سيتم تجهيز اللاعب على أمل الاستعانة به في موقعة النهائي حال تخطي عقبة بطل الأردن.

شاهد أيضا

وسافر النادي الأهلي مساء اليوم، متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردتي، بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني