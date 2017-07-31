البدري يطلب تجهيز متعب تحسبًا للتأهل لنهائي البطولة العربية

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طلب حسام البدري، المدير الفني بالنادي الأهلي، تجهيز عماد متعب، مهاجم الفريق؛ لتدعيم هجوم المارد الأحمر، في نهائي البطولة العربية حال تخطي الفيصلي الأردني في دور قبل النهائي.

ويعاني متعب، من الإجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، والتي ستمنعه من التواجد في الحسابات الفنية للفريق في مباراة الفيصلي الأردني حيث سيتم تجهيز اللاعب على أمل الاستعانة به في موقعة النهائي حال تخطي عقبة بطل الأردن.

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وسافر النادي الأهلي مساء اليوم، متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الفيصلي الأردتي، بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب.