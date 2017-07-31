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خلال مؤتمر الأمم المتحدة.. مصر تطالب بتخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين

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مصراوي Masrawy

خلال مؤتمر الأمم المتحدة.. تطالب بتخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين

11:06 م الإثنين 31 يوليو 2017

خلال مؤتمر الأمم المتحدة.. مصر تطالب بتخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين

السفير هشام بدر

القاهرة- (أ ش أ):ترأس مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير هشام بدر، المؤتمر الرابع التحضيري لمفاوضات الأمم المتحدة حول عهد عالمي جديد بشأن الهجرة، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بحضور واسع من وفود الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين.وأشار السفير هشام بدر- في كلمة مصر- إلى المكسب التنموي ثلاثي الأبعاد الذي يجلبه المهاجر سواء لنفسه أو لبلده الأصلي أو التي يعيش فيها، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال مقاربة مشتركة للعهد العالمي الجديد للهجرة ، مشيرًا إلى أن الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول الأصل والمعبر والمقصد.وأكد مساعد وزير الخارجية، أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع الأكبر لهجرة الشباب، وهو ما يعزز من أهمية التركيز على المشروعات الجاذبة للشباب، وزيادة التعاون بين دول الأصل والمقصد لإنجاح هذه المشروعات، فضلاً عن تعظيم مساهمة المهاجرين في تنمية دولهم الأصلية، والتي تضم في جانب منها إتاحة فرص العودة للمهاجر والاستفادة من المهارات التي اكتسبها في المهجر.ونوه إلى ضرورة تخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار تحويلات المهاجرين بديلاً عن المساعدات الدولية التنموية الرسمية، والتي تلتزم الدول المتقدمة بتقديمها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا في هذا السياق إلى بدء مصر في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار الإعداد لعقد مفاوضات حكومية تهدف إلى التوصل إلى عهد دولي للهجرة في عام 2018، وذلك وفقًا لما نصت عليه قمة الأمم المتحدة للمهاجرين واللاجئين في سبتمبر 2015 والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح .

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