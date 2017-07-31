إدارة مصنع ميديكوم أسوان للأسمنت تهدد العمال بالفصل (صور ومستند)

أسوان - إيهاب عمران:

قامت إدارة مصنع ميديكوم أسوان للأسمنت بإرسال إنذارات لعمال المصنع، تهددهم فيها بالفصل نظرًا لتغيبهم عن العمل لمدة 5 أيام.

وقال "م. ن" أحد العمال المتضررين إن "إدارة المصنع بدلاً من أن تقف إلى جانبنا في هذا التوقيت الصعب والحالة النفسية السيئة التي نمر بها بعد أن شاهدنا زملائنا يحترقون وتتفحم جثثهم, أبلغت الشرطة ضدنا مما ترتب عليه القبض على 8 من زملائنا وحبسهم 4 أيام, وبعد أن قامت المحكمة اليوم بإخلاء سبيل زملائنا لجأت إدارة المصنع إلى التهديد والوعيد بالفصل عن طريق إرسال إنذارات لنا اليوم".

وأضاف "س. ع" فني بمصنع الأسمنت: "إننا بعد أن شاهدنا موت زملائنا وتخاذل الإدارة لن نخشى أي شيئ وسنطالب بحقوقنا وحقوق زملائنا بالوسائل القانونية, ولن نستسلم لتهديدات إدارة المصنع أو مالكه".

من جانبه، قال وائل رفعت المحامي إنه سيقوم بالرد بشكل قانوني على الإنذارات التي تم توجيهها لعمال المصنع، وناشد النقابات العمالية الوقوف إلى جانب العمال وتبني قضيتهم حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

يذكر أن عمال مصنع أسمنت أسوان امتنعوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجًا على مصرع 3 من زملائهم وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم أثناء العمل، وطالبوا بضرورة تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي بالمصنع قبل استئناف العمل مرة أخرى حتى لا تتكرر الحادثة.

وقررت محكمة جنح مستأنف أسوان، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 8 من عمال المصنع، ورفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهم، الذي صدر بالأمس، وأيدت إخلاء سبيلهم نهائيًا.