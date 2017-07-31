إنشاء مركزين للمهاجرين في كاليه بشمال بفرنسا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين، أنها ستفتح في غضون عشرة أيام مركزين للمهاجرين بمدينة كاليه بشمال فرنسا، وذلك بعدما بدأت تشهد تدفقات جديدة للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى بريطانيا.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب - في تصريح له: " لا نريد تكرار تجارب الماضي السيئة وسنفتح مركزين لإيواء وبحث أوضاع هؤلاء الأشخاص المتواجدين حاليا بكاليه".

ويأتي قرار إقامة المركزين على مسافة 90كلم من كاليه بقدرة استيعابية 300 مكان بعد أن وجه مجلس الدولة، بالرغم من معارضة وزارة الداخلية، بتوفير نقاط لمياه الشرب و دورات مياه للمهاجرين بكاليه والبالغ عددهم ما بين 350 و 400 شخص.

وتخشى الحكومة من انتشار مراكز عشوائية جديدة على غرار مخيم "الغابة" الذي كان يأوي الاف المهاجرين و تم ازالته في نهاية أكتوبر 2016.

و كان الرئيس ايمانويل ماكرون أكد، الاسبوع الماضي، أنه بحلول نهاية العام لن يكون هناك مخيمات عشوائية في شوراع فرنسا.

كما أعلن وزير الداخلية أنه وجه باعداد تقرير حول اتهامات منظمة "يومان رايتس واتش" للشرطة الفرنسية باستخدام غاز الفلفل ضد المهاجرين في كاليه.

وأضاف جيرار كولومب أن وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع أي سلوك مخالف للقواعد الاخلاقية، مدافعا، في الوقت ذاته، عن عمل قوات الامن.