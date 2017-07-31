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الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط يبدأ زيارة رسمية للجزائر

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مصراوي Masrawy

الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط يبدأ زيارة رسمية للجزائر

10:33 م الإثنين 31 يوليو 2017

الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط يبدأ زيارة رسمية للجزائر

وزارة الشئون الخارجية الجزائرية

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، الإثنين، أن وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا أليستار بورت يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن اللورد ريشار ريسبي المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للشراكة مع الجزائر سيرافق أليستار بورت خلال هذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الجزائرية وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة، التي ستتخللها محادثات مع مسئولي وزارة الشئون الخارجية وكذلك العديد من الوزارات، ستسمح للطرفين بتقييم واسع للحوار والتعاون بين البلدين وإيجاد محاور تعاون أخرى، وستشكل فرصة سانحة لتعزيز الحوار السياسي أكثر بين البلدين من خلال تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيان أن العلاقات الثنائية الجزائرية البريطانية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورًا مهمًا وتقدمًا ملحوظًا، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يعمل الطرفان على إقامة شراكات كبرى.

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