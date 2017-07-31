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وزير الخارجية يزور السودان الأربعاء المقبل

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وزير الخارجية يزور السودان الأربعاء المقبل وزير الخارجية يزور السودان الأربعاء المقبل

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يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء المقبل، في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على رأس وفد رفيع المستوى بالخرطوم.

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وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية،  قريب الله خضر، إن الإجتماعات ستبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسير تنفيذ مخرجات اللجنة الرئاسية السودانية المشتركة للتعاون، التي استضافتها القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، خاصة ما يتصل بتنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي وبمجالات العمل القنصلي، ولجنة المنافذ الحدودية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية والوقوف على تطورات الأوضاع بالمنطقة.

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التحرير

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