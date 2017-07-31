شوبير: سمير زاهر نجح بمعاونتي.. وسأترشح لانتخابات الجبلاية

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قال أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، إنّ سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق نجح بمعاونة منه، مشيرًا إلى أنه اتفق معه على ترك العمل الإداري داخل المجلس، وهو ساعده في تحقيق النجاح رفقة عدد من الشخصيات مثل أيمن يونس وأحمد شاكر.

وتحدث «شوبير» خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، الُمذاع على قناة «النهار»، عن مجلس الجبلاية الحالي، معلقًا: «اتحاد الكرة الحالي الأفشل في آخر 20 سنة، وأنتظر استقالة هاني أبو ريدة بعد الوصول لكأس العالم روسيا 2018».

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وكشف عن نيته الترشح مجددًا في انتخابات الجبلاية بنسبة كبيرة يومًا ما، موضحًا أنه لن يكون مسؤولًا عن وصول المنتخب لكأس العالم، بينما سيرفر كافة الأجواء لذلك.