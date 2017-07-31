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«الأوليمبية» تتلقى إنذارا على يد محضر من أعضاء أهلي الشيخ زايد (مستندات)

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«الأوليمبية» تتلقى إنذارا على يد محضر من أعضاء أهلي الشيخ زايد (مستندات) «الأوليمبية» تتلقى إنذارا على يد محضر من أعضاء أهلي الشيخ زايد (مستندات)

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 تلقت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب إنذارًا على يد محضر السبت الماضي من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد المطالبين بحذف البند الخاص بمنع أعضاء الفروع فى الأندية من حضور الجمعيات العمومية الموجود فى اللائحة الاسترشادية.

وحمل أعضاء الأهلى فرع الشيخ زايد، هشام حطب مسؤولية بطلان أي جمعية عمومية للأهلي لا يحضرها أعضاء فرع الشيخ زايد.

وهدد أعضاء الأهلي فرع الشيخ زايد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس اللجنة الأوليمبية بتهمة إهدار المال العام فى حالة بطلان الجمعية العمومية، خاصة أن هناك حكمًا قضائيًا واجب النفاذ صدر لمصلحتهم يؤكد أحقيتهم فى حضور الإنتخابات المقبلة.

محضر أعضاء الشيخ زايدمحضر أعضاء الشيخ زايد

 

[محضر أعضاء الشيخ زايد] محضر أعضاء الشيخ زايدمحضر أعضاء الشيخ زايد

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محضر أعضاء الشيخ زايد

 

محضر أعضاء الشيخ زايد

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