شوبير: المافسة بين طاهر والخطيب ستكون «شرسة»

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أكد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، Hن انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، ستشهد منافسة شرسة بين الرئيس الحالي محمود طاهر، ونجم النادي السابق محمود الخطيب.

وأضاف «شوبير» خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، المذاع على قناة «النهار»، أن طاهر والخطيب لا يعرف كل منهما من سيفوز في الانتخابات المقبلة، لHن المنافسة بينهما ستكون صعبة، وهو ما يعتبر واضحًا للجميع.

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وأوضح أنه بالطبع يتمنى جلوسه على مقعد رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، معلقًا «واحد كان يتمنى يعدي جنب سور النادي الأهلي، أكيد هيتمنى يبقى رئيسه».