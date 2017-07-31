أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شوبير: مدحت شلبي «لئيم» وعلاقتي به انتهت بلا رجعة

Google+ Print
شوبير: مدحت شلبي «لئيم» وعلاقتي به انتهت بلا رجعة شوبير: مدحت شلبي «لئيم» وعلاقتي به انتهت بلا رجعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، أن الإعلامي مدحت شلبي، هو أكثر من آذاه نفسيًا، ولم يكن يتخيل يومًا أنه سيصبح بهذا الشكل والأداء الذي يقدمه على الشاشة حاليًا. 

وتابع «شوبير» خلال لقائه بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، المذاع على قناة «النهار»، موجهًا كلامه لشلبي، «اوعى تبيع صاحبك عشان أى سبب» مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قوية للغاية وانتهت بلا رجعة.

شاهد أيضا

وأضاف، «مدحت شلبي إعلامي له جمهور بلا جدال، لكنه لئيم وكثير الغيرة من نجاح زملائه، مؤكدًا أن اللؤم يحمل شر ظهر تجاههم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام