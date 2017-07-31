شوبير: مدحت شلبي «لئيم» وعلاقتي به انتهت بلا رجعة

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كشف أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، أن الإعلامي مدحت شلبي، هو أكثر من آذاه نفسيًا، ولم يكن يتخيل يومًا أنه سيصبح بهذا الشكل والأداء الذي يقدمه على الشاشة حاليًا.

وتابع «شوبير» خلال لقائه بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، المذاع على قناة «النهار»، موجهًا كلامه لشلبي، «اوعى تبيع صاحبك عشان أى سبب» مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قوية للغاية وانتهت بلا رجعة.

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وأضاف، «مدحت شلبي إعلامي له جمهور بلا جدال، لكنه لئيم وكثير الغيرة من نجاح زملائه، مؤكدًا أن اللؤم يحمل شر ظهر تجاههم».