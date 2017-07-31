حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات ونصف بتهمه إهدار المال العام

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة إهدار المال العام.

وقضت المحكمة بمعاقبة يحيي منصور مدير القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال، وموظفين اثنين آخرين بالحبس لمدة 6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة قد استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، ووجهت له تهمة إهدار المال العام على إثر البلاغ الذي تقدم به عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم ما يعد في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه.

كما قام، وفق التهم الموجهة، بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.