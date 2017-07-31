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ضبط سيارة مهربة من الجمارك يقودها مسجل سرقات بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط سيارة مهربة من الجمارك يقودها مسجل سرقات بالأقصر

10:21 م الإثنين 31 يوليو 2017

ضبط سيارة مهربة من الجمارك يقودها مسجل سرقات بالأقصر

كمين شرطة - ارشيفيه

الأقصر - محمد محروس :

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين البغدادي جنوب الأقصر, اليوم الإثنين، من ضبط سيارة ملاكي دفع رباعي مهربة من الجمارك تحمل لوحات مزورة يقودها مسجل سرقات.

تلقى العميد محمد صلاح، مدير إدارة المرور بمحافظة الأقصر، إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بكمين البغدادي بضبط "محمد.ع. م"، يقيم مركز الحسينية في محافظة الشرقية، متهم في عدة قضايا جنائية، أثناء قيادته السيارة رقم 188654 نقل القاهرة دفع رباعي.

بفحص السيارة تبين أنها مهربة من الجمارك وتحمل لوحات ورخصة سير مزورة. كما تبين أن قائدها متهم مع آخرين في قضايا سرقة وتجميع سيارات وتغير أجزاء جوهرية وإخفاء مواصفاتها من خلال التلاعب في الشاسيهات وأعمال الإزالات الفنية الميكانيكية.

حرر المحضر رقم 2110 إداري مركز شرطة الأقصر لسنة 2017 وتم التحفظ على السيارة، وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.​

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