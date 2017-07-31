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مقتل وإصابة سبعة من عناصر داعش غربي كركوك

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة سبعة من عناصر داعش غربي كركوك

10:16 م الإثنين 31 يوليو 2017

مقتل وإصابة سبعة من عناصر داعش غربي كركوك

انفجار عبوة ناسفة - ارشيفية

كركوك (العراق) – (د ب أ)

قال الشيخ أنور العاصي المشرف على قوة تحرير الحويجة أمير قبائل العبيد في العراق، اليوم الاثنين، إن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا وأصيب اربعة أشخاص اخرين بجروح جراء انفجار عدد من العبوات الناسفة، خلال محاولتهم زرعها في قضاء الحويجة غربي كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال العاصي، في بيان صحفي، إنه اثناء محاولة عناصر تنظيم داعش زرع عبوات ناسفة في اطراف قضاء الحويجة ،الذي يخضع لسيطرة التنظيم باتجاه كركوك بهدف قطع الطريق أمام العوائل الفارة من الحويجة ومنعهم من التفكير في الهروب، انفجرت سلسلة من العبوات أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر منهم واصابة 4 اخرين بجروح".

وأضاف ان "عناصر التنظيم كانوا يزرعون سلسلة من العبوات الناسفة المرتبطة ببعضها في محيط مبنى المعهد الفني بقضاء الحويجة غربي كركوك وقد انفجرت إحدى العبوات لتحدث سلسلة من الانفجارات المدوية المتعاقبة ألحقت اضراراً كبيرة بالسياج الخارجي لمبنى المعهد وقاعاته المجاورة".

ووقع العشرات من الاهالي خلال الاشهر الماضية ضحية انفجار مثل هذه العبوات اثناء محاولتهم الفرار من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم منذ حيونيو عام 2014.

ووضعت القيادة العامة للقوات المسلحة خطة لتحرير مناطق جنوب وغربي محافظة كركوك من سيطرة داعش ويتوقع لها الانطلاق بعد اتمام تحرير جميع مناطق محافظة نينوى وخاصة تلعفر.

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