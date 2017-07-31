ألفيس يتخطى «السلطان» ويهدد رقم جيجز

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افتتح باريس سان جيرمان، الموسم الكروي الجديد، بإحراز لقب كأس السوبر الفرنسي، بفوزه في مدينة طنجة المغربية، على بطل الدوري في الموسم الماضي، موناكو، بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تألق الدولي البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، حيث كان اللاعب الأكثر تسديدا في المباراة (5 تسديدات – 2 منها نحو المرمى)، كما أحرز ألفيس هدفا، وصنع آخر، ليرتفع عدد الأهداف التي سجلها أو صنعها في المباريات الثلاث الأخيرة له أمام موناكو إلى 5 (هدفان و3 تمريرات حاسمة).

ووصل ألفيس للقبه الـ34 في مسيرته ليتخطى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (السلطان)، مهاجم مانشستر يونايتد، صاحب الـ33 لقبًا، وبدأ الفيس بطولاته مع فريق باهيا البرازيلي، وهم بطولة بايانو الإقليمية بمدينة باهيا مرة واحدة عام 2001، والبطولة الشمال شرقية مرتين أعوام 2001 و2002.

ثم توج مع إشبيلية، بكأس الاتحاد الأوروبي (مرتين) أعوام 2005–06، 2006–07، وكأس السوبر الأوروبي (مرة) عام 2006، وكأس ملك إسبانيا (مرة) عام 2007، وكأس السوبر الإسباني (مرة)عام 2007.

كما توج مع برشلونة، بالدوري الإسباني (6 مرات) أعوام 2008-09، 2009-01، 2010-11، 2012-13 2014-15، 2015-16، وكأس ملك إسبانيا (4 مرات) أعوام 2008-09, 2011-12 و 2014-2015, 2015-2016، وكأس السوبر الإسباني (4 مرات) أعوام 2009، 2010، 2011، 2013، ودوري أبطال أوروبا (3 مرات) أعوام 2008-09، 2010-11، 2014-15، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات) أعوام 2009، 2011، 2015، وكأس العالم للأندية (3 مرات) أعوام 2009، 2011، 2015.

كما حصل مع يوفنتوس، على كأس إيطاليا (مرة) عام 2016-2017، وعلى الدوري الإيطالي (مرة) عام 2016-2017، وتوج مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا (مرة) عام 2007، قبل أن يتوج بكأس العالم للقارات (مرتين) أعوام 2009، 2013، وأخيرًا مع باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي (مرة) 2017.

ألفيس يهدد رقم جيجز

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ويسعى ألفيس لمعادل رقم الأسطورة الويلزي ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، الذى فاز بـ35 بطولة مع فريق واحد وهو الشياطين الحمر بدأت عام 1991 وانتهم موسم 2012-2013، حيث فاز جيجز ببطولة السوبر الأوروبى عام 1991، دورى أبطال أوروبا مرتين، بطولة انتركونتينينتال، كأس العالم للأندية على الصعيد الدولى.

أما على الصعيد المحلى فحقق ريان جيجز 13 بطولة دورى إنجليزى، وحقق 3 بطولات لكأس الرابطة الإنجليزية، و4 بطولات لكأس الاتحاد الإنجليزى، و9 مرات لبطولة الدرع الخيرية.

ماكسويل.. المفاجأة

يعد الظهير الأيسر البرازيلى ماكسويل، أكثر اللاعبين حصولاً على البطولات مع الأندية برصيد 36 بطولة، حيثفاز ماكسويل بلقب كأس البرازيل مرة، الدورى الهولندى مرتين، كأس هولندا مرتين، والسوبر الهولندي مرتين، وبطولة الدورى الإيطالى 3 مرات، السوبر الإيطالى مرتين.

ثم انتقل إلى برشلونة ليحقق الليجا مرتين، السوبر الإسبانى 3 مرات، دورى أبطال أوروبا مرة، السوبر الأوروبى مرتين، كأس العالم للأندية مرتين، وبعد انتقاله لباريس سانت جيرمان حقق معهم الدورى 4 مرات، كأس فرنسا مرتين، كأس الرابطة الفرنسية 3 مرات، السوبر الفرنسى 4 مرات.